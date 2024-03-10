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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

انضم مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، لقائمة منتخب مصر استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق 13 مارس الجاري استعدادًا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في أبو ظبي.

مصطفى شوبير 

مصطفى شوبير ينضم لمنتخب مصر

وشارك شوبير، صاحب الـ24 عاما، فى 22 مباراة إجمالا مع الأهلي فى كل البطولات، واستقبل 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة من 13 لقاء، وتألق مصطفى شوبير فى عرين الاهلى منذ أن شارك أساسياً خلفاً لمحمد الشناوى الذى يعانى من الاصابة بخلع فى الكتف.

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وخرج شوبير بشباك نظيفة فى خمسة مباريات منذ ظهوره فى عرين الأهلى خلفاً لزميله محمد الشناوى، وشارك الحارس الصاعد أساسيًا أمام شباب بلوزداد الجزائري الذى انتهى بالتعادل السلبى، ثم قاد المارد الأحمر للفوز على ميدياما الغانى بهدف دون رد، ثم على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، وهو اللقاء الوحيد الذى اهتزت فيه شباكه بهدف من ركلة جزاء، ثم قاد المارد الأحمر للفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم قاد الاهلى للفوز على الزمالك بهدفين دون رد ليتوج المارد الاحمر بطلا لكأس مصر.

تاريخ مواجهات مصطفى شوبير مع الأهلي

وقدم شوبير مباراة جيدة فى المواجهات الاخيرة مانعًا الضيوف من التقدم في أكثر من مناسبة طوال أحداث المباراة.

ولعب الحارس الشاب دورًا محوريًا في خروج الأهلي بشباكه نظيفة في خمسة مباريات من إجمالي 5 لقاءات خاضهم بشكل أساسى ليعزز ثقته في نفسه ويخطف أنظار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر.

مصطفى شوبير 

وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.

مستوى مصطفى شوبير الجيد مع الأهلي وتزايد فرص مشاركته مع المارد الأحمر الفترة المقبلة باعتباره الأفضل رفع أسهم انضمامه للمنتخب الوطني الأول في معسكر مارس الجاري.

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على تأجيل انطلاق معسكر المنتخب المقبل 24 ساعة ليبدأ 13 مارس الجارى بدلا من 12 بسبب ارتباط الأهلى والزمالك بمباراتين في الدورى يوم 12 مارس أمام البنك الأهلى والجونة.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا.

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