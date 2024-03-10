عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الأفريقيةغانا 2024.. وصول الفوج السادس من البعثة المصرية

صدى البلد

وصل اليوم الفوج السادس من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وضم الفوج السادس كلا من منتخب كرة اليد، ومنتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات ومنتخب مصارعة الذراعين.

واستقبل مسئولو البعثة المصرية في غانا، الفوج السادس لبعثة مصر في مطار كوتوكا الدولي بالعاصمة الغانية أكرا.

وكان قد وصل أمس إلى العاصمة الغانية أكرا الفوج الخامس من البعثة المصرية وضم منتخبات الملاكمة والجودو ومقدمة بعثة الكرة الطائر.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 39 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 22 ميدالية ذهبية و 9 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية،  في منافسات الكاراتيه وتنس الطاولة والمصارعة والسباحة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

75eb762c-5def-47ff-a90f-95d091a998d0
75eb762c-5def-47ff-a90f-95d091a998d0
36826545-e09b-4b2c-9811-1ca9836953a9
36826545-e09b-4b2c-9811-1ca9836953a9
3a8bb763-6182-4f0e-a5d2-014fa755a806
3a8bb763-6182-4f0e-a5d2-014fa755a806

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

20 مليار دولار جديدة من جهات مختلفة تنعش الدولة.. وزير المالية يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. هل نرى مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة ؟

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ