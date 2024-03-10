عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

صدى البلد

نشر الفنان إياد نصار الأغنية الرسمية لتتر مسلسل “صلة رحم” غناء مسلم ، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، والمقرر عرضه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤.

"صلة رحم" .. حكاية سيعيشها الجمهور بكل تفاصيلها مع حسام طبيب التخدير وما يحدث له في حياته أثناء محاولته تحقيق هدفه، والقرارت التي يتخذها وما الذي تقوده إليه" كان هذا ما وصف به النجم إياد نصار مسلسله الجديد الذي سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور المصري والعربي.

وقال الفنان إياد نصارإنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

وأضاف: "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، فالعمل هنا يقدم مدي تمسك الزوج بعائلته وأن يكون أبا، وهو عكس ما يحدث في العادة في مجتمعاتنا، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة، وأتمني أن يتفاعل الجمهور معه فأنا أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع". 

وسيبدأ عرض أول حلقات مسلسل "صلة رحم" في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأحد على قناة أم بي سي مصر، بينما ستعرض أول حلقتين على منصة شاهد في نفس التوقيت، ويغني تتر المسلسل محمد عدوية وهي من كلمات محمود فاروق والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مصطفي نجم.

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل صلة رحم عرض مسلسل صلة رحم تتر مسلسل صلة رحم اخبار اياد نصار اعمال اياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

رجل المستحيل .. أحمد سعد يوجّه رسالة لتركي آل الشيخ

غداً .. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها في قضية الشاعر

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

رمضان 2024|سوني ميوزيك تعلن شراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم محتوى موسيقي متميز

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

ترشيحاتنا

بعد السعودية.. الإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

بيانات.. هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر شمال رشيد

دعاء استقبال شهر رمضان.. جمع أكبر قدر من الحسنات

زلزال في شمال رشيد بالبحيرة بقوة 4.7 ريختر

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاها شاحن.. شاهد أصغر سيارة MG (لن تصدق سعرها)

ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

هاجمها هاكرز .. شركة برماجيات شهيرة تؤكد سرقة أسرار مهمة.. ما القصة؟

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ