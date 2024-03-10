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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تستقبل رمضان "بلا هدنة".. فلسطين تعلن غدا أول أيام الشهر المبارك

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال المفتي: "في الاجتماعِ الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذهِ الليلة، وعليهِ؛ يكون يوم غدٍ الإثنين هو الأولُ مِنْ شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "من رحاب المسجدِ الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر المبارك، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحلول هذا الشهر المبارك، سائلين الله سبحانه إن يتقبل شهداءَنا في عليين، وأنْ ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين".

وقبل قليل، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن غداً الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

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