مسلسل محارب .. مواعيد العرض والقنوات والأبطال

ينتظر العديد من الجمهور عرض مسلسل محارب ، للنجم حسن الرداد ، والدي يخوض به الموسم الرمضاني الحالي.

قنوات عرض مسلسل محارب:

حصري علي cbc



احداث مسلسل محارب :

تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث بشخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



ابطال مسلسل محارب :

يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن في مقدمتهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.