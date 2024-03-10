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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. تقليل مدة المحاضرات بالجامعات خلال شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية أعدت جداول الدراسة خلال شهر رمضان (انتظام و انتساب ) قبل بداية الشهر الكريم.

 وأضافت أميرة يوسف، على أن وقت المحاضرات في شهر رضمان لا يتخطي ساعة واحدة، لافتة إلى أن نهاية اليوم الدراسي الساعة 3 مساء ويبدأ اليوم الدراسى في تمام الساعة 9 صباحا على أن ينتهي في الساعة الرابعة.

وشددت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الزام الجميع بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.
 
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان 2024.

كشف الحريري، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان، مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الأعلي للجامعات او أي جهة بهذا الشأن.

وأضاف الحريري لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والدراسة ستنتظم في شكلها الطبيعي في شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية.

ولفت إلى أنه سيتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، وجميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل 55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية  بالشكل المتعارف عليه، وذلك لاستكمال العام الدراسي بيسر وسهولة.
 

وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

 وأكد خالد قدري، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.

 

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