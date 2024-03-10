أصدر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ردا قويا على دعوة البابا فرانسيس الأخيرة لأوكرانيا للنظر في إجراء مفاوضات مع روسيا، مما أثار جدلا وإدانة من بعض الأوساط.

ورداً على اقتراح البابا بضرورة إظهار أوكرانيا "شجاعة الراية البيضاء" والدخول في محادثات مع روسيا، لجأ كوليبا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على صمود أوكرانيا. وشدد على أن "علمنا أصفر وأزرق"، مسلطا الضوء على التزام الأمة الثابت بهويتها وسيادتها. وحث كوليبا الفاتيكان على الامتناع عن استخدام ما وصفها باستراتيجيات عفا عليها الزمن ودعا البابا لزيارة أوكرانيا لإظهار الدعم لشعبها.

وأثارت تصريحات البابا، التي أدلى بها خلال مقابلة مع إذاعة RSI السويسرية، غضبًا بين الأوكرانيين وأثارت انتقادات من الحلفاء الأجانب. وقد قوبلت دعوة فرانسيس لإجراء المفاوضات بالتشكيك في أوكرانيا، حيث رفض القادة باستمرار إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط الصراع العسكري المستمر والعلاقات الدبلوماسية المتوترة.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن تصريحات البابا كانت مدفوعة باستخدام المحاور لصور العلم الأبيض، مما يؤكد من جديد مودة فرانسيس العميقة للشعب الأوكراني. ومع ذلك، فقد أثارت هذه التعليقات الجدل من جديد حول دور الدبلوماسية في حل الصراع الأوكراني الروسي.

وفي حين ردد بعض المسؤولين الأجانب، بما في ذلك وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، دعوة البابا إلى الحوار، أكد آخرون، مثل رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيتش، على أهمية مقاومة الشر بدلاً من الاستسلام له.

ويأتي الجدل الدائر حول تصريحات البابا وسط جهود دبلوماسية مكثفة، بما في ذلك الزيارات الأخيرة التي قام بها مبعوثون أجانب ورحلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا. وقد ورد ذكر فرانسيس كوسيط محتمل خلال زيارة زيلينسكي، مما يؤكد أهمية الدبلوماسية الدولية في معالجة الأزمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفاتيكان للتدقيق بسبب تصريحات البابا بشأن روسيا وأوكرانيا. وقد استلزمت الخلافات السابقة توضيحات من الكرسي الرسولي، مما سلط الضوء على الطبيعة الدقيقة للعلاقات الدبلوماسية في المنطقة.