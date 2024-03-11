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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا اللوزي تبكي القلوب في الحلقة الأولى والثانية من مسلسل صلة رحم

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بدأ اليوم عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل صلة رحم، والذي تلعب فيه النجمة يسرا اللوزي شخصية مختلفة ومعقدة في مسلسل مثير يناقش موضوع شائك للغاية هو تأجير الأرحام.

 

بعد تعرضها لحادث سير تفقد ليلى (يسرا اللوزي) جنينها الذي طال انتظاره، ونظرًا لخطورة وضعها الصحي يضطر الطبيب المعالج إلى استئصال الرحم، لتفقد مع الجنين المنتظر أي قدرة مستقبلية على الإنجاب. 

 

بداية قوية وتنبأ بصراعات معقدة للغاية تواجهها شخصية ليلى أمام موقف إنساني عصيب. ضغط نفسي وعصبي هائل في انتظار ليلى التي لم تعرف بعد بفقدان الجنين أو استئصال الرحم، بالإضافة إلى معضلة أخلاقية ودينية في اللجوء إلى حل استئجار الرحم وهو التطور الذي تنتهي عليه الحلقة الثانية بمزيد من التشويق للحلقات القادمة.

 

شخصية تبدو للوهلة الأولى بسيطة، ولكنها تواجه صراعات داخلية ما بين غريزة الأمومة الإنسانية والمعضلة الأخلاقية والدينية بالإضافة إلى صراع خارجي مع الزوج بعد أن تكتشف حقيقة علاقته بزميلته في العمل وسكره الذي تسبب في الحادث الذي راح ضحيته الجنين والقدرة على الإنجاب.

 

مشهد الكابوس هو واحد من أجمل المشاهد في الحلقة الثانية ونرى فيه ليلى تلاعب الأطفال في الحضانة وتحاول التعرف على ابنها ثم تتحول جميع الأسرة إلى دماء وتختفي منها الأطفال.

 

قدمت يسرا اللوزي أداءً مؤثرا وجذبت أنظار وتعاطف الجمهور لما يحمله المشهد من مشاعر إنسانية صادقة جسدتها بواقعية وإتقان.

 

يشارك في بطولة المسلسل النجم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

 

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

صلة رحم استئصال الرحم بطلوع الروح مسلسل المتهمة مسلسل صلة رحم

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