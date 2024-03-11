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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق  أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك يفكر في إجراء تعديل على مركز عبد الله السعيد لاعب الفريق بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية لتراجع مستواه.

وأوضح الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" المدير الفني لفريق الزمالك استقر على عدم الاعتماد على عبدالله السعيد مرة آخرى في مركز الوسط الدفاعي، على أن يتم توظيفه في مركز محور الارتكاز أو الجناح المهاجم من أجل الاستفادة من قدراته الهجومية".

وتابع:" جوميز يري أن تواجد السعيد في مركز الوسط المدافع حرم الزمالك من قدراته الهجومية بخلاف استهلاك لياقته البدنية بعد تخطيه التاسعة والثلاثين عاما".

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