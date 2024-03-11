منكوشة .. ريهام حجاج بإطلالة تثير الجدل في أول يوم رمضان

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند السوشيال ميديا بعد لقطات من مسلسل صدفة الذي يعرض اليوم أول يوم رمضان.

وكانت ظهرت ريهام حجاج في مسلسل صدقة بملابس، بألوان غير متناسقة واكسسوارات شعر كبيرة وعلى البوستر بـ"بكرات شعر".

وانهالت التعليقات علي تسريحة شعرها وكانت أبرزها منكوشة وآخرون فين الأناقة .

و تدور الأحداث حول "صدفة"، التي تحمل سرًا خطيرًا تسعى ﻹخفائه عن الجميع، ولكن علاقتها بـ"مهران" تدفعها لكشف هذا السر، مما يجعله يسعى وراءها ليعرف الحقيقة.

ومسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج خالد الصاوي وسلوى خطاب ورحاب الجمل وعصام السقا ورباب ممتاز، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.