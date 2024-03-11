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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| فرصة استثمارية للأسر المنتجة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة
المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرصة استثمارية تختص بالأسر المنتجة وذاك عبر منافذ للبيع في مناطق حيوية في المدينة المنورة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، تشمل حديقة القصواء ، ومدينة الأمير محمد عبدالعزيز الرياضية، وجادة قباء، وذلك ضمن أسواق "ليالي رمضانية".


وعلى صعيد آخر، شهدت أسواق ومراكز ينبع التجارية مع حلول شهر رمضان المبارك حركة شرائية نشطة للسلع الرمضانية وسط توافرها بكميات كبيرة بالأسواق والمحلات التجارية.


عدسة "واس" قامت بجولة ميدانية، وشاهدت الإقبال من جانب المواطنين والمقيمين على شراء مستلزمات رمضان، وتميزت حركة التسوق بالتنظيم والمرونة حيث تعمل المراكز التجارية على توفير جميع الاحتياجات من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية، خاصةً المرتبطة بشهر رمضان المبارك.


وأكد عددٌ من المتسوقين توفر جميع متطلبات رمضان الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية بينبع.

الاحتياجات الاستهلاكية الأسواق والمحلات التجارية الأصناف الغذائية الاسر المنتجة السعودية

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