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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": بعض مناطق قطاع غزة تتعرض للمجاعة.. والمساعدات غير كافية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المساعدات لقطاع غزة غير كافية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي طالبي تلك المساعدات بشكل مستمر.

وأشار المغبط خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إلى أن هناك 92 % من الشهداء في قطاع غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، منوها بأن هناك بعض المناطق في غزة وصلت فيها الأوضاع إلى حد المجاعة.

وأشار إلى أن وكالة الأونروا أصدرت تقريرا منذ بضعة أيام أكدت فيه أن هناك 62 إمراة تُقتل و37 منهن أمهات سواء مرضعات أو مربيات وليس لديهن إمكانية الوصول لمواد غذائية لتغذيتهن كما يجب، فيما تم توثيق على الأقل حالتي وفاة لأطفال رضع في أحد المستشفيات قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف.

محمد المغبط قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي المستشفيات قطاع غزة

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