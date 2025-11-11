رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب

أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بصوته في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في إحدى المحطات الانتخابية في بغداد .



وقال السوداني، في كلمة متلفزة من أحد المراكز الانتخابية - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم/ الثلاثاء/ - "حرصنا على وجود مراقبين دوليين من أجل إعطاء صورة ناصعة عن العملية الانتخابية"، مثمنا دور القوات الأمنية العراقية على دورهم الفاعل في تثبيت الاستقرار.



وأكد أن الانتخابات تجري في أجواء آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة.