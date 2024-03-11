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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طلب رفع اسمه من قائمة المرشحين.. حمدي خليفة ينسحب من انتخابات المحامين

صدى البلد

تقدم حمدي خليفة المحامي بالنقض والنقيب الأسبق، اليوم الإثنين بخطاب إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب يعتذر فيه عن عدم الاستمرار في خوض انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين عن منصب النقيب العام، مطالبا باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين عن منصب النقيب العام.

بدوره وجه نقيب المحامين اللجنة المشرفة على الانتخابات باتخاذ اللازم نحو رفع اسم حمدي خليفة من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر عقدها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

كان مجلس نقابة المحامين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

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