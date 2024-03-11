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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في القليوبية

نقل مصاب
نقل مصاب

أصيب سائق مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بجروح بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدى 9 أشخاص عليه بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال، جرى نقل المصاب للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من أحد المستشفيات بالخانكة باستقبالها “خالد. ا”، سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. 

وتبيّن أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور بجميع انحاء الجسد، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة 9 اشخاص بينهم وبين المجنى عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية مركز شرطة الخانكة شرطة الخانكة الخانكة الأجهزة الامنية

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