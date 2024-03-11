هذا الفعل يجعلك رفيق النبي في الجنة.. عالم أزهري يوضح

هذا الفعل يجعلك رفيق النبي في الجنة، فسر الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف: "فعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله ﷺ ومن أهل الصُّفة قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم".

هذا الفعل يجعلك رفيق النبي في الجنة

وقال العالم الأزهري، اليوم الاثنين: "إن الصحابي جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أريد مرافقتك فى الجنة، فقال له أعينى على نفسك بكثرة السجود، وهذا الحديث النبوي الشريف يوضح قيمة السجود وأثر السجود".

وتابع: "معنى كثرة السجود، يعنى الإكثار من صلاة النوافل وصلوات التقرب إلى الله، فالإنسان الذى يريد أن يكون قريبا من الله عليه بكثرة السجود، لما له فضل كبير في شريعة الإسلام، لأن الإنسان فى حالة السجود يشعر بإن الله معه، ويبث الهموم وما بداخله إلي الله، ويسأل الله ما يريد".

هل الرخصة في الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى؟

قالت دار الإفتاء في بيانها سؤال هل الرخصة في الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى: ليس كلُّ مرضٍ مبيحًا للفطر، وإنما يُرَخَّصُ فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقَّته لشدَّة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء.

وتابعت: ذلك كلُّه بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، ويجب على من أفطر منهم قضاءُ ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع من الصوم.

وشددت على الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجِدِّ واليقين من غير استهتار أو تهوين.