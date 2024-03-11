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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان الكريم

صدى البلد

هنأ نجم الأهلي حسين الشحات متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حسين الشحات:"كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يارب".

ونشر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، صورة له برفقة عائلته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر حسين الشحات وهو يؤدي مناسك العمرة برفقة عائلته، وعلق قائلا: أحمد حبيب قلبي كل سنه وانت طيب يا بودي يا حبيبي وعقبال سنين كتير يارب يا صاحبي وحبيبي ربنا يخليك ليا انت وآسر وتيم يارب واشوفكم احسن ناس في الدنيا كلها وأحسن لاعيبه في العالم كله، واشوفكم دايما في احسن حال، ربنا يحفظك ويسعدك يارب يا أحمد انت وأسر وتيم يارب.


وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

 

 

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