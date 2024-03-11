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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"أسمراني بعيونه السمرا".. أورنج مصر تخاطب ولاد البلد الجدعان بإعلانها الرمضانى

صدى البلد

يعتبر إعلان شركة أورنج مصر لرمضان 2024، والذي يحمل عنوان "أسمراني بعيونه السمرا"، تحفة فنية رائعة تجمع بين جمال الصوت وروعة الأداء والموسيقى العذبة وجمال الطبيعة والطبع المصرى وصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي يضفي على الإعلان لمسة ساحرة، حيث يتغنى بجمال الشعب المصري وأصالته بطريقة بسيطة وملهمة.

تبدأ الأغنية بلحن هادئ يتدرج تصاعديًا، ليصل إلى ذروته مع انطلاق صوت الجسمي الدافئ والعذب. 

الكلمات البسيطة والصادقة تصف المصريين بشكل جميل، مركزة على سماتهم الأصيلة وطيبة قلوبهم.. عبارات مثل "أسمراني بعيونه السمرا" و"قلبه أبيض زي الفل" تلامس القلوب وتعبر عن جوهر الشخصية المصرية الحقيقية.. باعتبارهم الجدعان دائما. 

الموسيقى التصويرية للإعلان تتناغم مع الكلمات والأداء الصوتي، حيث تضيف عمقًا عاطفيًا يجذب المشاهد ويأسره. الإيقاع الناعم  للموسيقى يتماشى مع إيقاع الكلمات، ما يخلق تناغمًا وانسجامًا يعزز من تأثير الرسالة الإعلانية.

وبالإضافة إلى جمال الصوت والموسيقى، يبرز الإعلان لقطات مصورة لأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات، ما يعكس التنوع والثراء في المجتمع المصري. هذه اللقطات تتزامن مع كلمات الأغنية، لتخلق تناغمًا بصريًا يعزز الرسالة الإيجابية للإعلان.

و ينجح إعلان أورنج مصر في التعبير عن روح رمضان والاحتفاء بجمال الشعب المصري من خلال لمسة فنية راقية.. تتضافر فيها الناصر لتقدم تحية صادقة للهوية المصرية الأصيلة، وتدعو المشاهدين للتأمل في جمال وعظمة هذا الشعب العريق.

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