وكيل خطة النواب عن الدراما الرمضانية: "المتحدة" تقدم فنا في خدمة المجتمع

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفن دائما يقوم بدور هام في التوعية وترقية المشاعر وتهذيب الاجيال، فهو القوى الناعمة التي تستخدمها الدول في إيصال أهدافها.

أشار سالم إلي أن الشركة المتحدة تعرف جيدا هذا الدور الهام ومنذ أن تولت أمور الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف انواعه ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية ولا ننسى أحد أهم مسلسلاتها " الاختيار" الذي وثق دراما إحداث فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة وما تلاها من إحداث انتهت بثورة ٣٠ يونيو، سيظل هذا المسلسل باجزائه دليلا علي هذه الفترة من عمر الوطن.

قال سالم أن البعض يظن أن الفن دوره ترفيه فقط وهذا غير صحيح لأن الفن له دور كبير في تنمية المجتمع وتوجيهه ورصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية والسياسية.

أوضح سالم أن المتحدث قدمت وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، ولديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.

أشار إلى انه على الفن المصري أن يقدم المزيد من الأعمال التي ترصد الظواهر المختلفة وتساهم في إيضاح الدور الذي تقوم به الدولة في الفترة الأخيرة .