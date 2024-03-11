تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية

أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان، أن تمويل المشروع القومي للبتلو وصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه بعد قرار وزارة الزراعة بصرف 307 ملايين جنيه لدعم المشروع.

وأشار سليمان إلى أن انخفاض سعر الأعلاف سينعكس بشكل كبير على سعر اللحوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتراجعت أسعار اللحوم بالأسواق، مدعومة بهبوط كبير في أسعار الأعلاف متأثرة بانخفاض أسعار الخامات إلى 13 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وإلى 31 ألف جنيه للفول الصويا مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع أيضا.

وقال رئيس القطاع في تصريحات تلفزيونية، إن نسبة المستفيدين من المشروع منذ انطلاقة عام 2017 من صغار المربيين وشباب الخريجيين من مبادرة "حياة كريمة" وصل إلى أكثر من 43 ألفا و500 مستفيد، مشيرا إلى أن المشروع نجح في تربية وتسمين نحو 505 آلاف رأس من العجول.

المشروع يستهدف صغار المربيين

وأوضح سليمان أن المشروع يستهدف صغار المربيين، على أن يتوافر لدى المستفيد مكان مناسب للتربية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو منع ذبح العجول في أوزان صغيرة أقل من 100 كيلوجرام؛ لزيادة نسبة اللحوم في الأسواق، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 60- 80 % من جملة مصروفات وتكاليف إنتاج أي مشروع يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة، وأكد أن ملف الأعلاف تمت إدارته في وقت ارتفاع الأسعار على مستوى عالٍ؛ ما سينعكس على انخفاض أسعار اللحوم.