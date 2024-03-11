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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي: مجاعة على وشك الحدوث في شمال غزة

غزة
غزة

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هناك مجاعة وشيكة في شمال غزة إذا لم يزد حجم المساعدات التي تدخل القطاع "بشكل كبير".

وأوضحت مكين في مؤتمر صحفي في روما بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة": "في الوقت الحالي، يشعر برنامج الأغذية العالمي بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وخاصة الشمال الذي يقع في قبضة كارثة إنسانية".

وشددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، على أن المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها على شكل إنزال جوي لن تتطابق أبدًا مع الحجم الضروري.

وقالت ماكين، إن الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر الحالية هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة بالحجم المطلوب الآن"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى دخول 300 شاحنة من المواد الغذائية كل يوم.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي "اضطر" إلى وقف تسليم المساعدات مؤقتا إلى الشمال في 20 فبراير الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار القانون والنظام، لافته إلى أن البرنامج "لا يدخر وسعا في جهودنا لتوفير مساعدات غذائية كافية للناس".

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