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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرتيتا يفجر مفاجأة بشأن مهاجم أرسنال قبل ساعات من مباراة الحسم

أرتيتا
أرتيتا

في مفاجأة صادمة، رفض ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، فكرة استبعاد غابرييل مارتينيلي المصاب أمام بورتو في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات اليوم، الثلاثاء، رغم غياب المهاجم البرازيلي عن التدريب للإصابة.

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غاب مارتينيلي عن فوز أرسنال 2 - 1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد استبداله في الفوز 6 - صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الاثنين الماضي لتعرضه لجرح في قدمه.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال أرتيتا خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، عندما سئل عن أخبار الفريق: «ليس هناك الكثير من التحديثات. لا يزال أمامنا 24 ساعة قبل المباراة. نحاول إعداد الجميع لمباراة الغد. تاكيهيرو تومياسو خاض الجزء الأول من التدريب ولم يتدرب غابرييل مارتينيلي. سنرى ما سيحدث».

وشارك المدافع الياباني تومياسو، الغائب عن آرسنال منذ هزيمته 2 - 1 من مضيفه فولهام ليلة رأس السنة، في تدريب اليوم الاثنين.

كما عاد غابرييل خيسوس وتوماس بارتي وأولكسندر زينتشنكو إلى التدريبات بعد غيابهم عن مباراة الذهاب.

ويأمل أرسنال، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1 - صفر في مباراة الذهاب بعدما سجل غالينو، مهاجم بورتو، هدفاً رائعاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2010.

أرتيتا أرسنال مارتينيلي بورتو أبطال أوروبا

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