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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. أفضل موبايلات تشتريها في رمضان

بأرخص سعر..أفضل موبايلات
بأرخص سعر..أفضل موبايلات تشتريها في رمضان

يعتمد أفضل وأرخص هاتف يمكنك شراؤه في رمضان 2024 على احتياجاتك وميزانيتك. ومع ذلك، هناك بعض الخيارات الرائعة التي يجب مراعاتها:

 

1. Samsung Galaxy M53 5G

• السعر: 14000 جنيه مصري

يتميز هاتف Samsung Galaxy M53 5G بشاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، معالج Dimensity 900 5G، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 وات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

2. Xiaomi Poco X4 Pro 5G

• السعر: 13000 جنيه مصري

يتميز هاتف Xiaomi Poco X4 Pro 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، معالج Snapdragon 695 5G، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 وات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

3. Realme 9 Pro+

• السعر: 12000 جنيه مصري

يتميز هاتف Realme 9 Pro+ بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، معالج MediaTek Dimensity 920 5G، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 60 وات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

4. Redmi Note 11 Pro+ 5G

• السعر: 11000 جنيه مصري

يتميز هاتف Redmi Note 11 Pro+ 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، معالج Dimensity 920 5G، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 وات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

5. Oppo Reno7 5G

• السعر: 10000 جنيه مصري

يتميز هاتف Oppo Reno7 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، معالج Snapdragon 680 4G، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 33 وات، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من سعة التخزين.

جميع هذه الهواتف تأتي مع ميزات رائعة بسعر مناسب. تأكد من مقارنة المواصفات والأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.
 

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