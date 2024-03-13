عضو شعبة الملابس الجاهزة: الصيفي الجديد ليس ضمن الأوكازيون الحالي

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن التجار الذي يتلاعب في أسعار السلع خلال فترة الأوكازيون، بيعرض نفسه لعقوبات كبيرة، متابعة: الفترة الماضية شهدت عدم استقرار لأسعار الخامات والاكسسوارات.

وأضافت سماح هيكل، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الأوكازيون الشتوي امتدت حتى 21 مارس، بتخفيضات تتخطى ال70%، متابعة: الموسم الشتوي انتهى ونحن نستعد لموسم الصيف.

وشددت على أن خامات المستخدمة في الملابس جيدة، ودخول الملابس الأوكازيون لا يعني أن الخامات المستخدمة رديئة.



ونوهت بأن ملابس الصيف لن تدخل ضمن الأوكازيون، مشددة على أن المشاركة في الأوكازيون لديه شروط وضوابط.