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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أتمنى الابتعاد عن مازيمبي.. ناقد رياضي يوضح فرص فوز الأهلي ببطولة أفريقيا

الناقد الرياضي كريم
الناقد الرياضي كريم سعيد

تحدث الناقد الرياضي كريم سعيد، عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل النادي الاهلي كمتصدر لمجموعته.

وأضاف سعيد خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي من الممكن أن يلاقي مازيمبي وسيمبا والترجي التونسي، وأتمنى أن يبتعد النادي عن مقابلة مازيمبي.

واسترسل: الأوضاع في مازيمبي والملعب غير مناسب، متابعا: " مباراة مازيمبي والأهلي ستكون صعبة للغاية".

وأوضح أن فرص النادي الأهلي في تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية كبيرة والأقوى، لكونه يمتلك أقوى تشكيل في البطولة.

وشدد على أن فريق صن داونز  الوحيد القادر فنيا على هزيمة الأهلي، خلال تلك البطولة.

الأهلى النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الناقد الرياضي كريم سعيد الترجي التونسي

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