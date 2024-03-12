أم تطبخ السلمون في غسالة الصحون لسبب غريب

واجهت أم بريطانية ، أثناء انتقالها إلى منزل جديد، موقفاً صعباً تمثل في افتقادها لأدوات المطبخ، وبدلاً من الاستسلام وطلب الطعام من الخارج، لجأت إلى الإنترنت حيث عثرت على وصفات لطبخ شرائح السلمون في غسالة الصحون.

قررت أنجي ماثيوز، البالغة من العمر 53 عامًا والتي تعيش في تيلفورد، شروبشاير، تجربة الأمر بدافع الفضول - والمدهش أنها نجحت بالفعل. تم تقديم السلمون مع البطاطس والبازلاء، لكنها اعترفت بأنها طلبت من جارتها طهوها.

قالت أنجي، التي لا تعمل حاليًا: "لقد كانت أكثر من مجرد تجربة لأرى ما إذا كانت ستنجح. كنت متوترة في ذلك الوقت وأردت أن أضحك قليلاً على نفسي. قمت بلف السمك بورق الألومنيوم مرتين أولاً."

لكنها نسيت تغيير إعداد غسالة الصحون، قائلة: "كانت غسالة الصحون الخاصة بي مضبوطة على دورة غسيل قوية لأنني نسيت إيقاف تشغيل ذلك الزر، لذلك كان السمك مطهوًا بشكل مفرط بحلول الوقت الذي أخرجته."

على الرغم من ذلك، لم تتردد أنجي في تناوله، وأضافت: "كان لا يزال جيدًا تمامًا وقد تناولته بالفعل... لم أكن أتوقع حقًا أن ينجح الأمر، وإذا فعلت ذلك مرة أخرى، فسأستخدم دورة أقصر."

وتابعت"ولكنني تفاجأت بأنه نجح. لم يكن غير صالح للأكل في النهاية! لقد كانت أكثر من مجرد تجربة - لدي الآن قليّة هواء وأنا أعشقها."

على الرغم من أن الطريقة غير تقليدية تمامًا، إلا أن أنجي تعتقد أنها تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية. قالت: "لن أستبعد استخدام غسالة الصحون مرة أخرى إذا اضطررت لذلك!"

شاركت أنجي تجربتها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد أن أدركت أن الآخرين قد يجدونها مضحكة - وكانت على حق. علق أحدهم مازحا: "إذا أغمضت عينيك، يبدو الأمر رائعًا."

شاركت أنجي: "التعليقات مضحكة - لقد أسعدتني كثيرًا! إذا كان هناك شيء تعلمته في الحياة فهو أن أضحك على نفسي - فلا جدوى من أن تكون جدياً للغاية، أليس كذلك؟"