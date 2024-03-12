لدراسة التأثيرات البيئية.. انعقاد جلسة تشاور مجتمعي عن طاقة الرياح برأس غارب

شهد اللواء ممدوح نظيم، رئيس مدينة رأس غارب، جلسة تشاور مجتمعى بقاعة الوحدة المحلية للمدينة والمهندس محمد عوني نائب مدير موقع البحرالأحمر لطاقة الرياح، والمهندس محمد غانم مدير الصحة والسلامة، والدكتور أيمن الرفاعي ممثل وزارة البيئة، وممثلي العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وممثلي مجتمع البدو بمدينة رأس غارب.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركات العاملة بنطاق مدن المحافظة وتماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكمالاً لمشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (RSWE) لإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بخليج السويس.

وتأتي الجلسة في نطاق استعداد المشروع للتقدم بطلب الحصول على الشهادة الكربونية من المعيار الذهبي للأهداف العالمية Gold Standard for Global Goals.

وقام الدكتور أحمد وفيق، الاستشاري المحلي للمشروع، بالتعريف بأطراف المشروع، والبيانات الأساسية، والتأثيرات البيئية الإيجابية والسلبية المحتملة، وكيف تم الحد من التأثيرات السلبية للمشروع، إضافة إلى إظهار دور المعيار الذهبي (gold standard) في تقديم الدعم المادي لمشروعات الطاقة النظيفة لضمان استمرارها.

كما تم عرض الخيارات المقترحة لآلية المدخلات المسترة وتقديم الشكاوى، ثم عرضت المهندسة مريم جاد إنجازات شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح في المجال الاجتماعي، مثل المشاركة في إنشاء الحضانات، تطوير العيادات الطبية، وتطوير أحد الحدائق لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد انتهاء العرض التقديمي، عُقدت جلسة نقاش لمناقشة استفسارات المشاركين، وتمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وتم توزيع استمارة استبيان باللغة العربية على المشاركين والأطراف المدعوة لتقديم التعليقات والانطباعات الإضافية لديهم، كما تم مشاركة قنوات الأتصال المختلفة مع جميع الحضور لسهولة التواصل و تقديم الشكاوى و الاقتراحات.

وأعرب جميع الحضور عن إعجابهم بالمشروع ووجهوا الشكر للشركة عن المساهمات البيئية والمجتمعية التي قامت بها.