رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع

تابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع بقطاعات المدينة المختلفة ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2023/2024م.





تشمل الخطة، رصف شارع الجيش بدءا من الإدارة التعليمية وحتى منطقة العبور، ورصف شارع الإدارة التعليمية بدءا من شارع الحرية وتقاطع شارع الجيش، بالإضافة إلى استكمال أعمال إنشاء الأرصفة وتركيب الإنترلوك بشوارع منطقة خور رحمى، وتجهيز شوارع منطقة الـ128 الجنوبية للرصف.

على الجانب الاخر وأعلن الدكتور هانى السباعى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه تقرر تكثيف الفعاليات والأنشطة الدعوية والقرآنية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك، في إطار استعدادات مديرية أوقاف بالبحر الأحمر خلال الشهر الكريم ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي لوزارة الأوقاف خلال الشهر المبارك.

وقال «السباعى »: إن المديرية تقيم يوميا ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني هذا العام الذي يعقد عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير مدينة الغردقة، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأوضح أن الجدول الذي انتهت منه المديرية شمل جميع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد اللقاء يوميا أحد علماء الأزهر الشريف، بالإضافة إلى إمام وخطيب من مديرية أوقاف البحر الأحمر، ويتضمن اليوم الثلاثاء درسا عقب صلاة العصر، وكذلك ملتقى السهرة عقب صلاتي العشاء والتراويح.