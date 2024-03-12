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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يرافق حالة المصابين

اطمأن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح على حالة  الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام  والذين تعرضوا لحادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى يرافقه الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد عماد منسق المبادرات والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفي .

 

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واشار إلى أنه  تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه واخرى تحتاج تدخلات جراحية ، وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهم، وتم حجز حالتين بالعناية المركزة وباقى الحالات بالقسم الداخلى ويجرى تقييم جميع الحالات .
واكدوكيل وزارة الصحة ان اقسام الطوارئ  بالمستشفي تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفي .
وفي ذات الإطار  إطمأن وكيل وزارة الصحة من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفي وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة اوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم .
وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والادارى بمستشفى مطروح العام  على التدخل السريع وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية افضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات .
واكد"سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة مصر المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل اى عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء  وزائرى مطروح بجميع المراكز.

وكيل وزارة الصحة يرافق حالة المصابين 
وكيل وزارة الصحة يرافق حالة المصابين 
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