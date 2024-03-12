الأوقاف: توزيع 23 طن لحوم إطعام على الأولى بالرعاية

تنطلق الخميس القادم وحتى ذات اليوم من الأسبوع التالى عملية توزيع ( 23 ) طن من اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية ، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تبدأ عملية التوزيع بمحافظات: (القاهرة ، الإسماعيلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، المنوفية ، جنوب سيناء ، مطروح ، بني سويف ، الفيوم ، السويس).

قررت وزارة الأوقاف، توزيع 6 طن لحوم لأهالي غزة ليكون إجمالي ما سيتم توزيعه خلال أسبوع ( 29 ) طنًا.

