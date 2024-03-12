السبت.. احتفالية دينية وابتهالات لذوي القدرات الخاصة بمكتبة القاهرة الكبرى

تقدم مكتبة القاهرة الكبرى فعاليات ثقافية متعددة خلال شهر رمضان بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بعنوان "رمضان يجمعنا"، ابتداءً من السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان الجاري في الساعة 8 مساء، وعقب حفل إفطار جماعي بمصاحبة إنشاد ديني وابتهالات لذوي القدرات الخاصة، وسيكون ضيف اللقاء الكاتب عبد الرحمن مؤمن.



يذكر أن هذا النوع من الفن يحتاج لتدريب طويل، خاصة للأطفال ذوي الهمم، بسبب اختلاف أسلوب الأداء والمقامات.



وسبق للمكتبة أن قدمت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة العامة وأسر ذوي القدرات الخاصة في الاحتفال باليوم العالمي للأسرة العامة وأسر ذوي الهمم، باستعراضات فريق مسرح المرح لذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة ثم فقرات فرقة الإنشاد الديني بقيادة المنشد صادق محسن ثم فقرات فنية لخيال الظل.