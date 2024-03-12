التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

ودفع تشافي بالثنائي الشاب باو كوبارسي وفيرمين لوبيز من البداية، في وقت يتسلح فيه نابولي بالثنائي المدمر فيكتور أوسيمين وخفيشيا كفاراتسخيليا.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة:

تير شتيجن - كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي - كريستينسن - لوبيز - جوندوجان - يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي

نابولي:

ميريت - روي - جيسوس - رحماني - دي لورينزو - تراوري - لوبوتكا - أنجويسا - بوليانو - كفاراتسخيليا - أوسيمين

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب دييجو مارادونا.

