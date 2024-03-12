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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية يدعم أحمد رفعت بعد مروره بأزمة صحية

احمد رفعت
احمد رفعت

حرص عمرو السولية نجم النادي الأهلي علي مساندة ودعم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، وذلك  بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب السولية عبر حسابه علي فيسبوك "اللهم رب الناس اذهب البأس  أشف وانت الشافي لاشفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقمًا 🤲🏻"

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_٢٣٠٩٥٠

وعاني اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.

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