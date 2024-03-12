عمرو السولية يدعم أحمد رفعت بعد مروره بأزمة صحية

حرص عمرو السولية نجم النادي الأهلي علي مساندة ودعم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب السولية عبر حسابه علي فيسبوك "اللهم رب الناس اذهب البأس أشف وانت الشافي لاشفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقمًا 🤲🏻"

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وعاني اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.