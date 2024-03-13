أقل من مستوى الأهلي .. رضا عبدالعال يفتح النار على كولر

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقل من مستوى القلعة الحمراء، ولا يجيد التعامل في مباربات الدوري الممتاز.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن كولر أقل من مستوى الأهلي ويتحمل مسؤولية الخسارة من البنك الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع عبد العال: "كولر أخطأ في الدفع بـ"عمر كمال" كقلب دفاع في تشكيل فريق الأهلي أمام البنك الأهلي وهو سبب الخسارة ".