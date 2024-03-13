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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باقي مركزين على الهبوط

ناقد رياضي يفتح النار على الزمالك : مفيش إحساس عند اللاعبين والإدارة

الزمالك
الزمالك

وجَّه الناقد الرياضي شادي عيسي، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: جوميز ع خطى الرحيل من الزمالك قبل نهاية الـ 6 أشهر المتعاقد عليها. 

وأضاف: الزمالك في المركز 13 ومفيش إحساس عند اللاعيبن والإدارة، محمد عاطف أحسن من أي لاعب من بدلاء زيزو، جوميز أعطي جرعة ثقة لـ فيوتشر في مباراة دور الثمانية في الكونفيدرالية.

وتابع: الزمالك مطمع من أندية الدوري، باقي مركزين بين الزمالك ومراكز الهبوط، الإدارة تتحمل المسئولية.

وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

الزمالك خسارة الزمالك الدوري المصري

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