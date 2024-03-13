وفاة مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، وفقا لما أعلنه عدد من المقربين وأصدقائها عبر تدوينات على موقع فيسبوك.

ونعى عدد من المقربين والزملاء مقررة المجلس القومي للمرأة، والتي كانت تشغل منصب مدير مجمع إعلام البحر الأحمر وأسوان، داعين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.

وشغلت أبوسريع منصب مدير مجمع إعلام الغردقة منذ سنوات طويلة قبل أن تجمع بينه وبين مجمع إعلام أسوان منذ عام، كما أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارًا بتوليها مقرر المجلس القومي للمرأة منذ ما يقرب من 5 سنوات.