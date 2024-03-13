رؤية جديدة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الحياة في مدينة الغردقة الحضرية"

تواصلت الجهود التطويرية في مدينة الغردقة، حيث قامت الوحدة المحلية بسلسلة من الإجراءات لرفع كفاءة العديد من المناطق داخل المدينة، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير الطرق والميادين بهدف تحسين حركة السيارات وتوفير بيئة حضرية تتسم بالسيولة والنظام. وتشمل هذه الجهود إجراءات متعددة من بينها فك وتركيب البرادورة والانتراوك في منطقة مجاويش، بالإضافة إلى تهيئة الشوارع استعداداً لعمليات الرصف المقبلة.

وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من الجهود الشاملة لتحسين البنية التحتية وتطوير المدينة في مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى تعزيز الواجهة الحضارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين ظروف العيش وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام السلطات المحلية بتنفيذ الخطط التنموية والتحفيز على الاستثمار في مدينة الغردقة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المدن السياحية والاقتصادية في مصر.