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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» يواصل توزيع السلع الغذائية على المستحقين بمدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل حزب “مستقبل وطن” بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، توزيع السلع الغذائية بمدينة القصير، والتى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة "قافلة الخير" التي أطلقها الحزب بمدن المحافظة بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب. 

وقال شاذلي بركات، أمين التنظيم بالمدينة، إن الحزب يستهدف خلال الفترة الحالية تقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن على عدة أصعدة اجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية، وذلك فى إطار خطة الحزب لتقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء. 

 

وأوضح أحمد صبحي، عضو هيئة مكتب الحزب بالمدينة، أن الحزب واصل مبادرة توزيع السلع الغذائية لتقديم يد العون للمواطن البسيط ومحاربة الغلاء، وذلك كجزء من دور الحزب الاجتماعي في المشاركة الفعالة في تقديم خدمات حقيقية للمواطن المصري الذى يمثل حجر الأساس للتنمية والاستقرار.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر

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