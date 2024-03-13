مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم فعالية «إفطار صائم» في الغردقة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، فعالية "إفطار صائم" بمدينة الغردقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الامانة المركزية للحزب، حيث قامت أمانة الحزب بالمحافظة بتجهيز وتعبئة الوجبات الساخنة، وتوزيعها على الصائمين بميادين الغردقة.

وقال محارب عجايبي، عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إن مبادرة "إفطار صائم" تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب دعما لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته خلال الشهر الفضيل".

وأكد هاني حمد، أمين الشباب بالمحافظة، أن تجهيز الفاعلية جاء لبث روح المحبة والتعاون والدعم لأهالينا الكرام مثل الأعوام السابقة، وكما تعود أعضاء الأمانة على تنفيذ تلك النوعية من المبادرات المجتمعية.