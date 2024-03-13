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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم فعالية «إفطار صائم» في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، فعالية "إفطار صائم" بمدينة الغردقة. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الامانة المركزية للحزب، حيث قامت أمانة الحزب بالمحافظة بتجهيز وتعبئة الوجبات الساخنة، وتوزيعها على الصائمين بميادين الغردقة. 

وقال محارب عجايبي، عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إن مبادرة "إفطار صائم" تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب دعما لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته خلال الشهر الفضيل". 

 

وأكد هاني حمد، أمين الشباب بالمحافظة، أن تجهيز الفاعلية جاء لبث روح المحبة والتعاون والدعم لأهالينا الكرام مثل الأعوام السابقة، وكما تعود أعضاء الأمانة على تنفيذ تلك النوعية من المبادرات المجتمعية. 

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر المبادرات المجتمعية أمانة حزب مستقبل وطن

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