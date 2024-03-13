افطر فورا.. الصحة توجه تحذيرا عاجلا لمرضى السرطان

في إطار منشوراتها الدورية التوعوية التي تهدف إلى رفع التثقيف الصحي لدي المواطنين، ولا سيما في الوقت الحالي خلال فترات الصيام، نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

ووجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا شديدا لمرضى السرطان حال التعرض لواحد من الأعراض التالية خلال فترات الصيام:

النزيف

القيء المستمر

تغيير في درجة الوعي

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه حال ظهور أي من الأعراض السابقة، يتوجب على المريض الإفطار فورا واستشارة الطبيب على الفور.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة النزول للكشف والاطمئنان مع الالتزام بالمتابعة الدورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما شددت الوزارة على ضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق:

- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.