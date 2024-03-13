عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة أعمدة الإنارة من الطرق العامة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص يقومون بسرقة أعمدة الانارة بدائرة المركز اثناء استقلالهم مركبة ترويسكل محمل عليها عامود انارة وكابلات كهربائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بقيام قوة أمنية بضبط ترويسكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود انارة وكابلات كهربائية.
وتوصلت التحريات أنه بمناقشتهم تبين انهم تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الانارة والكلابلات الكهربائية النحاسية ، وتم القاء القبض عليهم وبالكشف عنهم جنائيا وتبين أن إثنين منهم مسجلان خطر وتم التحفط على الترويسكل والعامود الانارة والكابلات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين  4ايام على ذمة التحقيقات ووالتحفظ على الترويسكل كونه بدون لوحات معدنية.

القليوبية مباحث القليوبية مدير أمن القليوبية كابلات كهربائية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

موضوعات متعلقة

توزيع 166 طن سكر بمدن قها وشبرا والقناطر بسعر 27 جنيها للكيلو

لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. محافظ القليوبية يستقبل أعضاء البنك الزراعي المصري

حملة لإزالة الإشغالات بشوارع طوخ في القليوبية

62 عاما في المهنة.. حكاية عم مجدى أقدم صانع فوانيس رمضان بالقليوبية|شاهد

الكشف على 1003 حالات في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

اللص طفل.. إحباط محاولة سرقة الحكم إبراهيم نور الدين في القليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية ..صور

محافظة القليوبية توزع 72 طن سكر على القرى الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

من القسام.. حماس تبارك عملية الطعن عند حاجز النفق في بيت لحم

الجنيه في الطالع| الدولار يهبط مرتين خلال دقائق بالبنوك.. وهذا ثمنه الآن

بعد حديث بوتين عن حرب نووية..فنلندا تحذر: روسيا تستعد لصراع طويل مع الغرب

بأسعار مخفضة.. الريف المصري: توفير السلع لخدمة منتفعى الـ 1.5 مليون فدان

تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا بوقف إطلاق النار في غزة وعودة النازحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ