ضبط 3 أشخاص أثناء سرقة أعمدة الإنارة من الطرق العامة بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص يقومون بسرقة أعمدة الانارة بدائرة المركز اثناء استقلالهم مركبة ترويسكل محمل عليها عامود انارة وكابلات كهربائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بقيام قوة أمنية بضبط ترويسكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود انارة وكابلات كهربائية.

وتوصلت التحريات أنه بمناقشتهم تبين انهم تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الانارة والكلابلات الكهربائية النحاسية ، وتم القاء القبض عليهم وبالكشف عنهم جنائيا وتبين أن إثنين منهم مسجلان خطر وتم التحفط على الترويسكل والعامود الانارة والكابلات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين 4ايام على ذمة التحقيقات ووالتحفظ على الترويسكل كونه بدون لوحات معدنية.