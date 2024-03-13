المنشآت والمطاعم السياحية تستعد لانتخابات مجلس إدارتها بتنقيح العضوية

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها فى الاتحاد تنفيذا وتطبيقاً لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.

وأكد عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

وقال المصرى إن اللائحة أكدت أن المنشأة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت جميع الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من اشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.

وأضاف أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات.

وأشار إلى أن اللائحة اشترطت في مادتها رقم 20 تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الاقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى، بمقر الغرفة، بحيث يمكن لأى منشأة من الأعضاء الاعتراض على عدم إدراجها ضمن كشوف الناخبين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض.

وأشار عادل المصرى إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم باعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويتعين عليها الفصل فى الاعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.

وذكر أنه سيتم إخطار مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره.

وأكد أنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات، والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين.

يذكر أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023، نصت في مادتها رقم 23 على التالى: "تجرى عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية".