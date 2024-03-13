رئيس مدينة مرسى علم يجري جولة ميدانية لمتابعة عدد من المواقع الخدمية

أجرى حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المواقع الخدمية، حيث تم المرور على أعمال الممشى السياحى بشارع 1 للوقوف على معدلات التنفيذ والتصور المبدئي للمرحلة الثانية من الممشى، وبدء أعمال تسوية ونظافة الشاطئ العام تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى من الممشى.

وتفقد خليل بعد ظهر اليوم، الأربعاء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وقام بالتنسيق مع قيادات الشركة لتذليل جميع العقبات التي تواجه المحطة للاستفادة القصوى من ناتج المياه المعالجة، حيث حرص على التأكد من أن عينة السيب النهائى (المياه المعالجة) مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام المياه الناتجة من المعالجة في الزراعة.

وتفقد رئيس المدينة، وحدة طب الأسرة بمرسى علم، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والمعمل وقسم العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان والصيدلية، مؤكدا أن ملف الصحة سواء بالمدينة أو بالوحدات الصحية بالقرى التابعة له قدر كبير من الاهتمام.