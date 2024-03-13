ظاهرة جوية تضرب عموم السعودية وتحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني

من اليوم وحتي الأحد...

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نداء عاجلا الي للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما دعت في بيان لها الي ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.

وبينت أن مناطق عسير وجازان والقصيم والشرقية والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

كما أشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات ومناطق الباحة وتبوك والمدينة المنورة، كما يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم والمجمعة وثادق ومرات وضرما والغاط والزلفي وشقراء وحريملاء ورماح، ومنطقتي الشرقية والجوف