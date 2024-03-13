رقابة يومية وإقبال كبير على معارض «أهلًا رمضان» بالبحر الأحمر

في إطار جهود مكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين، دشّنت محافظة البحر الأحمر سلسلة من معارض "أهلًا رمضان" في مدن رأس غارب وسفاجا والغردقة والقصير، بهدف طرح السلع بأسعار مخفضة وصلت إلى 30% على مختلف السلع والمنتجات الغذائية.

وأعلنت عددٌ من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمحافظة عن إقامة شوادر لطرح لحوم طازجة وسلع غذائية بأسعار مُخفَّضة، مشاركة في هذه المبادرات التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تشهد تلك المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مدار اليوم، نظرًا للأسعار المخفضة والجودة المضمونة للسلع المعروضة.

وفي هذا السياق، أكد شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين، إقبال المواطنين على تلك المعارض ومتابعة مفتشي التموين للسلع المعروضة وأسعارها.

من جانبه، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، استمرار الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى وضع لافتات الأسعار على جميع السلع المعروضة لضمان شفافية ونزاهة العملية التجارية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لمكافحة غلاء الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق السلع الاستهلاكية.