يونيسيف: يجب وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية الأرواح وإنهاء المعاناة

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة من أجل حماية الأرواح وإنهاء المعاناة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

رحبت الأمم المتحدة، بفتح ممر بحري إلى قطاع غزة الفلسطيني، لتقديم المساعدة الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر.

وأشاد سيجريد كاج منسق الأمم المتحدة الأول للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وخورخي موريرا دا سيلفا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - في بيان مشترك صدر اليوم من جنيف - بقيادة قبرص والدعم الذي قدمته المفوضية الأوروبية وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها .