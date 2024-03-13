رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل حرب غزة|وسموتريتش يعلق

أقر الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، منح موافقته النهائية على تعديل الميزانية الإسرائيلية لعام 2024 لتمويل حرب إسرائيل في غزة.

وبعد موافقة الكنيسيت، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس: "تمت الموافقة على ميزانية الحرب المعدلة لعام 2024 من قبل الكنيست".

وأضاف سموتريتش، أن ميزانية الحرب المعدلة التي وافق عليها الكنيست اليوم لها أهداف واضحة، وهي كسب الحرب، دعم الجيش، تعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي.

كما قال حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم،إنه تم إقرار ميزانية الدولة التي تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل بالجلسة العامة في نهاية التصويت.