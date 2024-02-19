حكومة الاحتلال تهدد حزب الله: التراجع أو الحرب

هددت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين حزب الله، إذا لم يتراجع عن حدود إسرائيل فإنها ستجبره على ذلك اما دبلوماسيا أو عسكريا.



وشدد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، أن "حزب الله يواصل عدوانه على المجتمع الإسرائيلي في الشمال، وعليه أن يتراجع عن حدودنا وسنحقق ذلك دبلوماسيا أو عسكريا".

وقال ليفي، إننا "سنواصل فعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الرهائن وحماس تستخدم المستشفيات لإطلاق الصواريخ واحتجاز الرهائن"، ببحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.



واعتبر أن "منظمة الصحة العالمية تغطي على ما تفعله حماس في المستشفيات، وحماس تستخدم مؤسسات الأونروا لحفر الأنفاق وتخزين الصواريخ".