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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أبرزها عودة تحويلات المصريين بالخارج

النائب عبده ابو
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت فعليا في الخروج من الأزمة الاقتصادية بالعديد من القرارات الهامة والفاعلة خلال الفترة الأخيرة ومنها، تحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب وكذلك صفقة مشروع رأس الحكمة التي ضخت سيولة دولارية  ضخمة.

ولفت النائب عبده أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك مؤشرات حقيقية للتعافي الاقتصادي تحدث عنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مقدمتها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا والإفراج عن نحو 3 مليارات دولار بضائع بالجمارك.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، ان هناك انفراجة في الأزمة الاقتصادية بتوجيهات السيسي وقوة الاقتصاد المصري وملائمته لمختلف المشاريع الاستثمارية، الكبرى ومنها رأس الحكمة.

وأشار أبو عايشه إلى ما قاله، د. مصطفى مدبولي حول التقارير الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، وإعلان مؤسسة "موديز"، للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يُمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال.

 ومواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واختتم ، بأن جميع المصريون يلمسون الان مؤشرات حقيقية إيجابية منها، عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، في ظل انحسار السوق السوداء، والافراج عن البضائع. مؤكدا أن مصر قادرة  وخلال شهور قليلة على استرداد كامل عافيتها الاقتصادية.

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