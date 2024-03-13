معتز وائل: فضية كأس العالم للخماسي الحديث حصاد لفترة طويلة من الجهد

أكد معتز وائل بطل منتخب مصر للخماسي الحديث أنه طالما حلم بالوقوف على منصة التتويج في بطولة كأس العالم للكبار ، مؤكدا ان سعادته لا توصف بتحقيق هذا الحلم في كأس العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال معتز في تصريحات عقب التتويج : شعوري لا يوصف خاصة أنني أصغر المتنافسين جعلت والداي و أصدقائي فخورين بي ولم اخذل من شجعوني.

وتحدث معتز عن لحظة تأثره أثناء مراسم التتويج قائلا : بكيت و تأثرت جدًا لحظة التتويج لأن الفترة الماضية اجتهدت جدا من أجل هذه اللحظة ، العديد من المعسكرات والتدريبات و التضحيات، شعرت أن الفوز بالميدالية و الصعود على منصة التتويج كان حصاد ومكافأة بعد فترة كبيرة من التعب.

وواصل : هذه فقط الخطوة الأولى و مازال المشوار طويلا لأولمبياد باريس ، الفترة المقبلة استعد لكاس العالم في تركيا و أطمح لتحقيق إنجاز أفضل بالتتويج بالمركز الأول و الميدالية الذهبية.

و توج ثنائي المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل، بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتمكن بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي من الفوز بالمركز الأول والذهبية برصيد نقاط 1513، فيما احتل معتز المركز الثاني 1511 وحصد الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية البولندي كاميل كاسبارجاك برصيد نقاط 1503.

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